Caso Delmastro: processo appello, procura generale chiede assoluzione

Assoluzione perchè il fatto non costituisce reato. Questa la richiesta Procura generale, nell'ambito del processo di secondo grado nei confronti dell'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. In aula il procuratore generale ha sottolineato che "non vi era certezza sulla segretezza degli atti diffusi, c'era limitata divulgazione ma nessuno ne aveva segnalata la riservatezza".