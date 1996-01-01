PALAZZI ROMANI

Legge elettorale, partita doppia: ipotesi scambio con i ballottaggi

I meloniani spingono per chiudere entro l'estate, Lega e Forza Italia freddi ma al momento non frenano. Sul tavolo una trattativa con il Pd sul sistema di voto nei Comuni: "Nessun dialogo senza retromarce". E la riforma resta appesa a equilibri tutti da negoziare

“Occorre lavorarci giorno e notte, bisogna fare subito”. Nella liturgia spesso soporifera del Transatlantico, la frase attribuita al capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali, Alessandro Urzì, suona come uno squillo di tromba. Altro che melina: sulla legge elettorale il partito di Giorgia Meloni vuole lo sprint. Obiettivo dichiarato – e neppure troppo sottovoce – il primo via libera a Montecitorio entro l’estate. E per evitare che qualcuno tiri il freno, il vicepresidente Riccardo De Corato si dice pronto a presiedere “a ogni momento utile”. Ovvero sedute a raffica, anche notturne se serve.

Il clima, raccontano, è da mobilitazione. La maggioranza fa quadrato almeno sui tempi: la Lega ha già fatto sapere che non chiederà audizioni per non rallentare l’iter, mentre Forza Italia punta a chiudere la partita delle consultazioni entro maggio. A dettare la linea del “dimagrimento” è il presidente della Commissione, Nazario Pagano: troppe le richieste (107, 35 dal Pd, 20 Avs e 12 M5s), poche quelle della maggioranza (23). Insomma, meno chiacchiere e più spediti. Dietro le quinte restano comunque i nodi da affrontare durante l’esame del testo presentato dal centrodestra, con delle micro-modifiche – viene riferito – legate soprattutto al premio di maggioranza.

Ma dietro la facciata operativa, il dossier resta un campo minato. Perché se Fratelli d’Italia tira dritto, gli alleati – pur senza voler frenare, almeno a parole – mantengono una prudenza che sa di calcolo politico. “L’esame andrà avanti, poi si vedrà”, sussurra una fonte del centrodestra. Il che significa che va bene accelerare ma che si negozia dopo. Con una tappa intermedia ben chiara: il semaforo verde prima della pausa estiva. E poi? “A settembre si capirà come muoversi”.

Il cantiere (riaperto) di Montecitorio

Il cantiere della riforma elettorale riparte formalmente dalla seduta del 9 aprile, quando il testo a prima firma del meloniano Galeazzo Bignami è stato ampliato includendo il voto degli italiani all’estero e quello dei fuori sede. Un perimetro più largo, e quindi ancora più complesso da gestire. Le audizioni partiranno la prossima settimana e, almeno sulla carta, potrebbero trascinarsi fino alla fine di maggio.

Insomma, una volta “smaltito” il decreto Sicurezza, che si è portato dietro una scia di polemiche, si può entrare nel vivo della riforma elettorale, con un’incognita doppia: i tempi e soprattutto il punto di partenza per una possibile trattativa con le opposizioni.

Il “se” del Pd e la carta ballottaggi

Sul fronte opposto, il Partito Democratico resta trincerato. “Se ci fosse un’interlocuzione, e il se è grosso come una casa…”, ragiona un dirigente dem. Il nodo è chiaro: qualsiasi dialogo dovrebbe tenere conto del ddl sui ballottaggi, quello che abbassa dal 50% al 40% la soglia per vincere al primo turno nei Comuni sopra i 15mila abitanti.

Una norma pensata dal centrodestra per arginare i “ribaltoni” del secondo turno – quando l’affluenza cala e il centrosinistra tende a ricompattarsi – ma finita in freezer da gennaio. Ufficialmente per evitare effetti sulle elezioni primaverili, ufficiosamente perché potrebbe diventare merce di scambio nel negoziato sulla legge elettorale nazionale.

La posta è alta, soprattutto in vista delle prossime amministrative che coinvolgeranno città pesanti come Roma, Milano e Torino. E il Pd, forte della sua rete di amministratori locali, non ha alcuna intenzione di concedere vantaggi senza contropartite.

Il terzo mandato: la mina vagante

Come se non bastasse, sul tavolo si è riaffacciato il tema del terzo mandato nei Comuni non capoluogo sotto i 100mila abitanti. Un cavallo di battaglia della Lega, questa volta condiviso anche da Forza Italia, ma non da Fratelli d’Italia. Risultato: nuova benzina su un provvedimento già divisivo.

Gli emendamenti sono pronti, e il tema rischia di intrecciarsi pericolosamente con quello della legge elettorale. Perché ogni apertura su un fronte può diventare moneta sull’altro.

I nodi sul tappeto

Nel merito, i nodi veri restano due. Il primo è il premio di maggioranza. Da via della Scrofa minimizzano: “non è un problema”. Ma dietro la formula si nasconde la necessità di ritoccare soglie e meccanismi, visto che l’attuale impianto non garantirebbe automaticamente il premio in entrambi i rami del Parlamento. Il secondo è l’indicazione del capo della coalizione nel programma elettorale. Norma indigesta alle opposizioni, che la considerano un antipasto del premierato, ma in segreto non poi così mal vista da Elly Schlein. Qui Fratelli d’Italia sembra non voler arretrare di un millimetro.

Gli alleati e i sospetti incrociati

Nel frattempo, tra gli alleati si gioca una partita più sottile. In Forza Italia si smentiscono i retroscena su possibili sponde con il Pd o su spinte verso il proporzionale attribuite a Marina Berlusconi. Un azzurro la mette giù brutale: “Con il proporzionale, molti dei nostri non verrebbero rieletti”. La Lega, dal canto suo, ha già dovuto digerire lo stop agli uninominali e prepara la controffensiva sulle preferenze, tema caro anche a Fratelli d’Italia e al Pd di Schlein. Un intreccio che dimostra quanto le geometrie siano ancora fluide.

Il risultato è una riforma che procede, ma senza una rotta davvero definita. Le limature continueranno in Aula, dove incombe lo spettro del voto segreto, sempre pronto a trasformare le certezze in imboscate. E così, mentre Urzì invoca il lavoro “giorno e notte”, nei corridoi di Montecitorio prevale una sensazione diversa: quella di una navigazione a vista, con le carte ancora coperte e i nodi tutti da sciogliere. L’unica certezza, al momento, è la fretta. Tutto il resto – numeri, equilibri, perfino la tenuta della maggioranza – resta nel grande gioco delle ipotesi. E delle convenienze.