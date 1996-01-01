Bonus Vesta, presentate 42mila domande per 20 milioni di budget

Alla chiusura del click day per il Bonus Vesta, sostegno regionale alle famiglie nelle spese di accesso ai servizi per l'infanzia, le domande presentate nell'arco delle 12 ore sono state 42mila, per 20 milioni di budget. Nel 2025 erano state 50mila ed erano state finanziate 10mila famiglie. Lo comunica la Regione Piemonte, che oggi ha diffuso i dati. "Dopo il grave disservizio della prima ora di apertura della piattaforma online - dice l'assessore alla Famiglia, Maurizio Marrone - tutti i genitori collegati hanno potuto presentare domanda, con numeri che garantiranno di ottenere il contributo a metà dei richiedenti, soprattutto a quei cittadini italiani appartenenti al ceto medio in difficoltà esclusi dalla presa in carico dell'assistenza sociale e quindi da ogni aiuto tradizionale di welfare. È necessario riflettere seriamente sull'adeguatezza del fornitore informatico finora utilizzato, affinché non si ripetano più blocchi e rallentamenti della piattaforma online, ma Vesta centra ancora una volta l'obiettivo di sostenere senza filtri e intermediari le famiglie che più faticano sulla natalità, premiando la libertà di scelta dei servizi e sostenendo i costi per accedervi". Dopo i rallentamenti iniziali, sottolinea la Regione, la piattaforma ha garantito un flusso regolare per tutta la giornata. Nel dettaglio 6.348 domande sono pervenute tra le 12 e le 15, 862 dalle 15 alle 16, 9.866 dalle 16 alle 17, 13.357 dalle 17 alle 18, 8.594 tra le 18 e le 21, 3.190 tra le 21 e mezzanotte e 170 nell'ultima ora tra le 24 e l'1. Il 62,6% delle domande proviene da famiglie con Isee tra 10mila e 30mila euro, il 23,4% dalla fascia sotto i 10mila, e il 14% da quella tra 30mila e 40mila euro. L'85,9% delle richieste è stato presentato da cittadini italiani e dell'Ue. Le domande sono arrivate da 1.011 Comuni piemontesi sul totale di 1.180.