Rissa con coltellate a Chieri, denunciato giovane di 20 anni

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri per una rissa con coltellate avvenuta lo scorso 21 marzo nel centro di Chieri, nel Torinese. Il ventenne, di origini centroamericane e residente nell'Astigiano, è ritenuto responsabile di aver accoltellato, insieme ad altri ancora in fase di identificazione, un uomo di 35 anni di origine moldava residente in città. L'episodio si è verificato intorno alle due di notte in piazza Vincenzo Caselli, dove la vittima è stata aggredita da un gruppo di giovani. Al culmine della lite uno degli aggressori avrebbe sferrato un fendente all'addome, provocando una ferita superficiale giudicata guaribile in sette giorni all'ospedale locale. Il ventenne è stato identificato al termine di accertamenti tecnici e testimonianze e denunciato in stato di libertà con l'accusa di lesioni personali aggravate. Proseguono le indagini per individuare gli altri partecipanti alla rissa.