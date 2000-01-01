Mercato auto Europa a marzo +11,1%, per Stellantis +6%

A marzo sono state immatricolate in Europa Occidentale (Ue più Efta e Uk) 1.581.196 auto, +11,1% sullo stesso mese dello scorso anno. Il consuntivo del primo trimestre sale così a 3.521.137 autovetture immatricolate, +4,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il gruppo Stellantis a marzo ha consegnato 228.055 vetture, +6% rispetto alle 215.195 dello stesso mese del 2025, con quota di mercato del 14,4% rispetto al 15,1% del mese nel 2025. Nel trimestre ha venduto 563.490 auto, +7,3% sulle 525.296 del trimestre 2025, con quota salita al 16% rispetto al 15,5% del 2025.