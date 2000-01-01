Demartini (Csi Piemonte), sul bullismo il rischio è la solitudine dei ragazzi

"Il rischio più concreto oggi è la solitudine, cioè il senso da parte dei ragazzi di sentirsi abbandonati, in tutti i contesti, da quello familiare alla scuola, fino alle comunità in cui si esprimono". Così Claudio Giovanni Demartini, consigliere di amministrazione del Consorzio per il sistema informativo Piemonte, a margine del convegno 'Bullismo e cyberbullismo: educare, prevenire, proteggere', in corso a Torino e organizzato da Csi Piemonte. "Non sempre il contesto è lo strumento che riesce a intercettare le difficoltà che ciascuno dei ragazzi vive - spiega Demartini -. Molto spesso queste criticità sono percepite individualmente e non riescono a essere intercettate nemmeno in famiglia. Questo è un elemento su cui dobbiamo riflettere". Demartini ha sottolineato anche il ruolo della tecnologia e del lavoro condiviso tra più soggetti: "Questo evento è fondamentale perché permette di espandere la consapevolezza e la condivisione rispetto alle competenze e rispetto a degli obiettivi che possono essere promossi attraverso l'insieme dei soggetti. La multidisciplinarità è l'elemento caratterizzante dell'intervento". "Csi Piemonte da questo punto di vista è un attore fondamentale perché possiede tutte le caratteristiche per promuovere la tecnologia, ma consapevole che la tecnologia non è neutra e che quindi può essere contemporaneamente parte del problema ma anche parte, molto spesso per fortuna, della soluzione", conclude Demartini.