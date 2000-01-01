Maxi-sequestro da 10 chilogrammi di cocaina in un orto nel Cuneese

Dieci chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati a seguito di un'attività d'indagine eseguita dai carabinieri della compagnia di Cuneo. I militari della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile hanno individuato lo stupefacente in un'area agreste, utilizzata come deposito di cocaina pronta per essere immessa sul mercato cuneese. L'immediata attività d'indagine ha permesso di localizzare con maggior precisione un orto, in cui la sostanza stupefacente veniva interrata in profondità. La droga era suddivisa in panetti con le effigi di case d'alta moda e di maison di orologeria di lusso, marchi che nel mercato illegale sono utilizzati per indicare la provenienza e la qualità dello stupefacente. Quattro le persone arrestate in flagranza di reato dai carabinieri a seguito del ritrovamento di 10 chilogrammi di cocaina in un orto nel Cuneese. Gli arrestati sono tutti di origine albanese e con vincoli di parentela tra di loro. Il ritrovamento della droga è avvenuto in una località agreste fra Cuneo e Fossano. Durante le successive perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti circa 1.500 euro in contanti, sequestrati perché ritenuti provento dell'attività illecita, nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. La loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.