DIRITTI & ROVESCI

Fine vita (anche) in Piemonte, guanto di sfida a Cirio

Da piazza Castello l'Associazione Luca Coscioni apre la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sul tema, raccogliendo il placet di Avs e la prospettiva di intesa con la Lega. Cappato: "Il governatore lasci liberi i consiglieri regionali di votarla"

Dal banchetto dell’Associazione Luca Coscioni, allestito stamattina in Piazza Castello, Marco Cappato lancia la nuova raccolta firme per una legge regionale piemontese sul fine vita e rilancia la sfida al governatore Alberto Cirio.

Non è la prima volta che l’associazione radicale si presenta con lo stesso obiettivo: era già accaduto nel 2023, quando undici mila firme erano state raccolte per una proposta di iniziativa popolare, salvo poi vedersi bloccare l’iter da una pregiudiziale di incompetenza regionale sollevata dall’allora presidente del Consiglio Regionale, il leghista Stefano Allasia. Oggi, però, il contesto giuridico è radicalmente cambiato, e i radicali tornano alla carica.

La sentenza della svolta

Con la sentenza n. 204 del 2025, depositata il 29 dicembre, la Corte costituzionale ha accolto solo in parte il ricorso del Governo contro la legge della Regione Toscana sul fine vita, riconoscendo così la compatibilità dell’impianto complessivo della normativa regionale con la Costituzione. Il 17 settembre dello scorso anno la Sardegna diventava la seconda Regione italiana ad approvare una legge sul fine vita, dopo la Toscana, con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un’astensione. Il doppio precedente svuota di ogni fondamento giuridico la pregiudiziale che tre anni fa aveva fermato l’iter a Palazzo Lascaris. “Cirio non può più nascondersi dicendo che serve una legge nazionale”, dice Cappato.

“Ci sono leggi regionali su qualsiasi materia sanitaria, il fine vita non può essere un’eccezione.” La raccolta firme appena avviata punta a raccogliere almeno ottomila adesioni entro sei mesi, soglia necessaria per calendarizzare la discussione della proposta nel Consiglio Regionale già a partire dal prossimo autunno. L’Associazione Coscioni ha scelto di non convergere sulla proposta del Movimento 5 Stelle già depositata dal consigliere pentastellato Pasquale Coluccio, ritenendola non sufficientemente allineata ai principi elaborati dalla propria campagna “Liberi Subito”, e ha quindi avviato un percorso autonomo di iniziativa popolare.

L’accusa alla premier

Sul fronte nazionale, Cappato attacca duramente il governo di Giorgia Meloni, accusandolo di sabotare la sentenza della Consulta. Secondo l’Associazione Coscioni, la proposta di legge presentata dall’esecutivo elimina il ruolo dei medici del Servizio sanitario nazionale, sostituendoli con un comitato di nomina governativa, e limita l’accesso ai soli pazienti dipendenti da macchinari. Il testo prevede l’istituzione di un comitato etico nazionale di sette specialisti nominato da Palazzo Chigi, con sessanta giorni per valutare ogni richiesta e la possibilità che in caso di parere negativo l’istanza non possa essere ripresentata per i successivi quarantotto mesi.

Un impianto che, secondo Cappato, non solo aggira la sentenza della Corte ma la svuota sistematicamente di contenuto: “Se passasse, potrebbe ottenerlo solo chi è attaccato a una macchina.” La proposta, presentata nove mesi fa poco dopo l’incontro della premier con Papa Leone XIV, è all’esame del Senato senza alcun avanzamento. “Il governo ritiri questa legge che non ha la maggioranza nemmeno dentro al centrodestra e si lasci libero il parlamento di discutere. Noi radicali siamo famosi per la disobbedienza civile, ma in questo caso si tratta di obbedienza civile: una legge c’è e va fatta rispettare.”

Il consiglio legiferi

Lo stesso principio, nella logica di Cappato, vale per il Piemonte: “La legge deve farla il Consiglio Regionale, non Cirio”. Il governatore in ogni caso non ha chiuso del tutto, mostrando disponibilità ad avanzare almeno sul piano delle linee guida per le Asl in materia di suicidio medicalmente assistito, apertura che ha assunto una valenza politica concreta dopo la vicenda di Alan, paziente dell’Asl To4 morto dopo mesi di attesa proprio per l’assenza di quelle linee guida.

Il 6 febbraio 2026 la Regione ha inviato alle Asl una circolare con linee di indirizzo sul suicidio medicalmente assistito, chiarendo che il servizio sanitario regionale deve garantire non solo le verifiche, ma anche farmaci e dispositivi necessari all’autosomministrazione.

Larghe intese

Al banchetto di piazza Castello erano presenti questa mattina anche le consigliere regionali Alice Ravinale e Valentina Cera, di Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno confermato l’intenzione di procedere su un doppio binario: la discussione sulle linee guida andrà avanti con un nuovo incontro già calendarizzato nella conferenza dei capigruppo della settimana prossima, ma parallelamente si spinge per una legge regionale organica. Segnale politicamente significativo è arrivato anche dalla Lega: il capogruppo Fabrizio Ricca già mesi fa si è detto disponibile a discutere del tema, costruendo un asse del tutto inedito che va dalla Lega ad Avs, trasversale a qualsiasi logica di coalizione.

“Gli stessi elettori di centrodestra sono in gran maggioranza favorevoli”, ha detto Cappato. “La politica non può continuare ad andare contro la volontà degli italiani negando un diritto sancito dalla legge”. Otto mila firme, sei mesi, e poi la parola torna a Palazzo Lascaris. Questa volta senza pregiudiziali a cui appigliarsi, ma aprendo una questione politica soprattutto all’interno del centrodestra.