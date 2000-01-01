FINANZA & POTERI

Rasero ha una banca, quella di Asti. Demartini tratta l'uscita di scena

Giochi (quasi) fatti per il vertice dell'istituto astigiano. Il podestà, a fine corsa da sindaco, va alla guida del caveau cittadino lasciando la presidenza della Provincia a un leghista. Nel futuro consiglio tutto l'arco politico. Il nodo della buonuscita dell'ad uscente

“Abbiamo una banca?”. Il confessato desiderio che fu la croce di Piero Fassino, ad Asti diventa realtà. Perché la banca, Maurizio Rasero ce l’ha. E non in senso figurato. Il passaggio formale è fissato per lunedì 27 aprile, alle 16.30, all’Auditorium del Canton Santo, dove l’assemblea dei soci della Banca di Asti dovrà prendere atto di un equilibrio già definito altrove. Tutto ampiamente previsto, del resto.

Al termine dei lavori, Maurizio Rasero sarà il nuovo presidente. E lo sarà senza aver dismesso neppure una giacchetta tra le tante che indossa: sindaco in carica – al secondo mandato in scadenza nel 2027 – e contemporaneamente con addosso la fascia di presidente della Provincia. Una concentrazione di ruoli che nella città del Palio si traduce in una formula antica e sempre attuale: podestà.

Le polemiche, inevitabili, non spostano di un millimetro la sostanza. A sollevarle sono soprattutto figure laterali, come un giornalista (in realtà pubblicista) opinionista del Circo Barnum di Giuseppe Cruciani alla Zanzara, oppure “trombati” eccellenti come l’ex presidente della Fondazione Mario Sacco. Ma, al netto delle smentite di rito, l’accordo ha attraversato trasversalmente i partiti e ha coinvolto, in forme più o meno esplicite, quasi tutti i livelli della politica locale. Non è un caso se tra i beninformati della città del Palio la parola “ribaltone” non circola: il copione è scritto.

Il telaio della Fondazione

A reggere l’architettura è la Fondazione CrAsti, primo azionista, guidata da Livio Negro, vero tessitore dell’intesa. La lista presentata, sostenuta anche dalle fondazioni “cugine” di Torino e Vercelli, supera il 40% dei voti e indica una governance che tiene insieme esperienza bancaria, rappresentanza territoriale e bilanciamento politico.

Accanto a Rasero, nel ruolo di amministratore delegato, viene indicato Roberto Fiorini, dirigente con oltre venticinque anni di esperienza nel settore bancario, maturata tra Italia ed estero: incarichi nella divisione centro-est Europa di Unicredit, con passaggi in Austria e Romania, quindi in Ungheria a capo del corporate e investment banking, fino alla nomina nel 2017 ad amministratore delegato di Unicredit Factoring e, dal 2021, alla responsabilità del Centro Italia. Un profilo che, nelle parole ufficiali, unisce crescita, redditività ed efficienza a una leadership pragmatica.

Le liste

L’elenco dei consiglieri restituisce la fotografia plastica degli equilibri costruiti. C’è Maria Teresa Armosino, per anni regina di Forza Italia in città, ex presidente della Provincia ed ex sottosegretaria all’Economia; c’è Silvia Mirate in rappresentanza dei piccoli soci; Maria Paola Clara, consigliera di amministrazione di Mediobanca Premier; il commercialista cuneese Gian Luigi Gola per la Fondazione Crt; Fernando Lombardi per Vercelli; l’esperto di intelligenza artificiale Marco Remondino; il consigliere comunale del Partito Democratico Roberto Vercelli, che in aula siede all’opposizione di Rasero; e Pia Federica Bosca, vicepresidente di Confindustria. A completare la lista dei tredici Giorgio Guerreschi, Roberto Rubba e il manager sanitario Mario Alparone, a lungo direttore dell’Asl di Asti.

Accanto alla lista della Fondazione CrAsti, sostenuta da Crt e CrVercelli, si muovono le fondazioni di Biella e Bpm, che avranno altri tre posti in consiglio, incluso il ruolo di vicepresidente, con Gabriele Mello Rella, vicepresidente dell’ente biellese, Marilena Bolli e Roberto Rho indicato dall’istituto di piazza Meda.

Sullo sfondo resta la massa dei piccoli azionisti, oltre 27 mila, che complessivamente detengono il 35,10% del capitale. Una maggioranza relativa solo teorica, perché la frammentazione – nessuno supera il 2% – rende di fatto impossibile qualsiasi azione coordinata.

La decisione è maturata all’interno del consiglio di amministrazione della Fondazione CrAsti, dove accanto a Negro siedono il vicepresidente Roberto Scaltrito e i consiglieri Federica Carbone, Carmen Petrizzi, Antonio Petruzzi, Massimo Picollo, Riccardo Ruscalla e Micaela Soldano. La selezione dei profili è stata accompagnata dal supporto della società internazionale Spencer Stuart, specializzata nello scouting manageriale, ma il risultato finale riflette soprattutto una sintesi politica.

L’asse trasversale

Il perno dell’operazione è un asse che gli addetti ai lavori descrivono come una triade: Pd-Lega-Rasero. Una convergenza che si riflette anche negli effetti collaterali dell’accordo. Tra questi, la prospettiva di promuovere alla presidenza della Provincia l’attuale vicepresidente, il leghista Simone Nosenzo, sindaco di Nizza Monferrato, e la designazione del presidente uscente della banca Giorgio Galvagno alla guida della controllata Pitagora, al posto di Pietro Cavallero, attuale direttore di Confcooperative Piemonte Sud.

La resa di Demartini

Chi esce con le ossa rotte da questa partita è Carlo Demartini. Amministratore delegato da oltre dieci anni, ha combattuto fino all’ultimo per restare al suo posto, ingaggiando una battaglia che si è consumata tra resistenze interne e tentativi di alleanze spericolate. Alla fine, però, ha dovuto deporre le armi.

Non esattamente entusiasta di lasciare, Demartini sembra ora intenzionato ad aprire una trattativa. Dal 2007 ricopre anche il ruolo di direttore generale, incarico da cui derivano gli emolumenti più consistenti, e starebbe valutando l’entità della buonuscita che i nuovi vertici potrebbero mettergli sotto il naso. Il portafoglio, in questi casi, aiuta a lenire delusioni e principi.

A suo carico viene messa una gestione giudicata “ingessata”, con scarsa visione e prospettiva, una miopia che avrebbe cercato di coprire dietro la difesa dell’autonomia dell’istituto dalle brame di potenziali acquirenti. In realtà, secondo la lettura prevalente, si è trattato soprattutto della difesa della propria poltrona. Perché era chiaro fin dall’inizio che qualsiasi soluzione capace di dare maggior respiro al piccolo istituto astigiano avrebbe fatto a meno di lui.

E infatti il nodo resta quello indicato dalla Fondazione guidata da Negro: la redditività. «CrAsti ha chiuso il 2024 con 51 milioni di utili mentre Banca di Alba, con metà patrimonio, è arrivata a 80 milioni». Un divario che pesa sui dividendi e, quindi, sulla capacità di garantire erogazioni stabili al territorio. Sul tavolo, non a caso, resta l’ipotesi di un’aggregazione con un grande gruppo. Perché la banca c’è, ma ora deve dimostrare di saper stare in piedi.