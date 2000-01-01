Consultori torinesi, molto apprezzati dagli utenti ma poco frequentati

Nel 2023 i consultori torinesi hanno assistito 23.704 utenti, il 2,8% della popolazione residente, la maggior parte donne in età riproduttiva, con oltre il 50% di prestazioni dedicate al percorso nascita. Ma seppur fornendo un servizio di livello molto buono, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alla gravidanza che rappresenta un'eccellenza a livello nazionale, il loro numero è basso, con un rapporto di 1 consultorio ogni 86.000 abitanti, e viene quindi a mancare una delle loro caratteristiche fondanti, quella di essere presidi territoriali di prossimità. E' quanto emerge dal report 2025 sui consultori familiari realizzato dall'Osservatorio sulla Salute delle Donne della Città di Torino. Un report che evidenzia anche come, complessivamente, la percentuale di donne che si rivolgono a queste strutture è inferiore alla media nazionale, ma alta è quella delle straniere, con il 42,5% degli utenti non italiano. Risultano inoltre poco conosciuti, soprattutto fra le donne giovani. Da parte di chi lo frequenta, però, è riconosciuto come un luogo di ascolto e continuità, capace di accogliere bisogni complessi senza giudizio, e le operatrici sono considerate il fulcro del servizio, garantendo professionalità e un buon clima di lavoro nonostante le difficoltà logistiche. "Questo report - dice l'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli - evidenzia come i consultori siano una risposta ancora importante, ma che, per riuscire ad essere al passo con i tempi e con le domande, devono conoscere dei cambiamenti. Bisogna dunque salvaguardare questo modello, incardinarlo nelle case di comunità, mantenendo anche il principio di prossimità, magari attraverso forme di relazione con la cittadinanza femminile più leggera. E puntare alla popolazione giovanile, perché bisogna intercettare la domanda di salute sessuale e riproduttiva delle ragazze sin dalla giovane età. A volte - conclude - la crisi del sistema consultori deriva anche da una mancanza di domanda che noi dobbiamo saper alimentare perché sono luoghi multidisciplinari essenziali".