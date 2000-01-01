Scontri dopo Torino-Verona, Daspo e obblighi di firma per ultras granata

Nove provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) e cinque obblighi di firma sono stati emessi dalla questura di Torino per gli scontri dell'11 aprile tra ultras granata e tifosi del Verona. Secondo quanto si apprende da fonti informate, cinque Daspo della durata di cinque anni hanno colpito appartenenti al gruppo 'Ultras Granata 1969', tra cui alcuni volti noti della Curva Maratona. Altri quattro provvedimenti, con durata compresa tra due anni e sei mesi e tre anni, sono stati notificati ad altri tifosi coinvolti. Gli incidenti erano avvenuti al termine della partita Torino-Verona, conclusa 2-1. Dopo il match, un gruppo di circa trenta ultras granata, che non era entrato allo stadio in segno di protesta contro il presidente Urbano Cairo, aveva assalito pullman e minivan dei tifosi veronesi lanciando oggetti. I sostenitori scaligeri, circa 200, erano scesi dai mezzi e ne erano scaturiti scontri con lanci di oggetti, cinture e aste di bandiera. Subito dopo gli incidenti, nove ultras - sette veronesi e due granata - erano stati arrestati dalla Digos di Torino.