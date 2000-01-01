Semplifica Piemonte, portale unico per la burocrazia

In Piemonte arriva una nuova piattaforma unica per la burocrazia. La nuova legge Semplifica Piemonte introduce infatti il Portale digitale regionale che riunisce servizi, informazioni e modulistica dei procedimenti amministrativi. Uno 'sportello' digitale che permetterà di presentare istanze online, ottenere protocollazione automatica e seguire in tempo reale l'avanzamento delle pratiche, diventando anche lo strumento centrale per applicare il principio 'once only', consentendo alle amministrazioni di acquisire d'ufficio i dati già disponibili e riducendo gli oneri per cittadini e imprese. Il portale è stato illustrato oggi in Commissione Bilancio dall'assessore Gianluca Vignale, che ha sottolineato come i principi di semplificazione debbano "valere anche nelle Province e nei Comuni, altrimenti sono inutili. Per questo - ha affermato - penso sarà fondamentale la piattaforma unica per la gestione delle pratiche, che servirà anche a evitare richieste duplicate o triplicate di documentazioni da parte della Pa e uniformare la modulistica". Quanto al dl Semplifica Piemonte, per il quale è terminato l'arrivo delle osservazioni da parte di enti e soggetti interessati, Vignale ha assicurato che "il testo finale terrà conto delle osservazioni e dei suggerimenti da parte dei consiglieri in Commissione".