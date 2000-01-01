Semplifica Piemonte, portale unico per la burocrazia

15:25 Giovedì 23 Aprile 2026

In Piemonte arriva una nuova piattaforma unica per la burocrazia. La nuova legge Semplifica Piemonte introduce infatti il Portale digitale regionale che riunisce servizi, informazioni e modulistica dei procedimenti amministrativi. Uno 'sportello' digitale che permetterà di presentare istanze online, ottenere protocollazione automatica e seguire in tempo reale l'avanzamento delle pratiche, diventando anche lo strumento centrale per applicare il principio 'once only', consentendo alle amministrazioni di acquisire d'ufficio i dati già disponibili e riducendo gli oneri per cittadini e imprese. Il portale è stato illustrato oggi in Commissione Bilancio dall'assessore Gianluca Vignale, che ha sottolineato come i principi di semplificazione debbano "valere anche nelle Province e nei Comuni, altrimenti sono inutili. Per questo - ha affermato - penso sarà fondamentale la piattaforma unica per la gestione delle pratiche, che servirà anche a evitare richieste duplicate o triplicate di documentazioni da parte della Pa e uniformare la modulistica". Quanto al dl Semplifica Piemonte, per il quale è terminato l'arrivo delle osservazioni da parte di enti e soggetti interessati, Vignale ha assicurato che "il testo finale terrà conto delle osservazioni e dei suggerimenti da parte dei consiglieri in Commissione".

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