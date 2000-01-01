TUTTO IN FAMIGLIA

Delmastro, il fratello tace e parla la sorella: nel mirino la Regione

Bordata contro l'assessore Gallo. Un affondo che sa di messaggio politico cifrato più che di semplice vertenza sulla montagna. Sullo sfondo il ridimensionamento seguito al caso Bisteccheria e il declassamento di Chiorino

L’affondo arriva secco, senza preamboli. E soprattutto senza diplomazie. «Le richieste di ascolto che arrivano dai territori e da Anci Piemonte sono legittime e urgenti, specialmente laddove i nuovi criteri di montanità rischiano di produrre effetti collaterali sui servizi essenziali, a partire dalle scuole. È inaccettabile che un impegno preso davanti ai sindaci venga disatteso. I Comuni esigono rispetto».

A parlare è Francesca Delmastro Delle Vedove, vicepresidente di Anci Piemonte con delega alla Montagna, che punta il dito contro la Regione e, in particolare, contro l’assessore Marco Gallo, esponente della lista Cirio e tra gli uomini di giunta più vicini al governatore.

Una montagna di accuse

Il casus belli è tecnico, almeno in apparenza: i nuovi criteri di montanità e il rischio concreto di chiusura per diversi plessi scolastici. Ma la sostanza è tutta politica. Perché, come sottolinea la stessa Delmastro, durante l’ultima riunione della Consulta Montagna «erano state date rassicurazioni» e l’assessore si era impegnato a un contatto immediato per aggiornamenti e per aprire un tavolo sulle scuole di montagna. «Ad oggi – rimarca – non è pervenuto alcun segnale». E ancora: Anci Piemonte aveva proposto una task force per salvare i plessi a rischio, proposta accolta positivamente da Gallo con promessa di confronto immediato con l’assessore all’Istruzione. Promessa rimasta, per ora, nel cassetto. Da qui la chiusura che suona come un ultimatum: «La montagna non può aspettare i tempi di una burocrazia che non comunica. Chiediamo che l’assessore passi dalle parole ai fatti e riapra immediatamente il canale di confronto con l’Associazione dei Comuni piemontesi».

Famiglia in trincea

Fin qui la cronaca. Ma nei corridoi di Palazzo Lascaris, dove le parole vengono sempre pesate per quello che dicono e per quello che sottintendono, la lettura è un’altra. Molto meno istituzionale e molto più politica. Perché l’attacco porta una firma che non passa inosservata. Francesca Delmastro non è solo una vicepresidente Anci: è la sorella di Andrea Delmastro Delle Vedove. E il cognome, in questa fase, pesa come un macigno.

La sindaca di Rosazza, già finita sotto i riflettori per il noto episodio dello sparo di Capodanno del 2024 – quando, nei locali della Pro loco, al termine della festa partì un colpo che ferì il genero del caposcorta del fratello – oggi alza il tiro contro la Regione. Un dettaglio che, nei retropensieri, pesa perché racconta di una famiglia politica abituata a stare al centro della scena, nel bene e nel male.

Bisteccheria e dimissioni

Alle spalle c’è infatti il terremoto del caso Bisteccheria: la vicenda de “Le 5 Forchette”, la società con un prestanome legato a un clan mafioso, che ha travolto il sottosegretario alla Giustizia costringendolo alle dimissioni. Non solo. A cadere sotto i colpi dello scandalo è stata anche la sua storica sodale, Elena Chiorino, socia nella stessa avventura imprenditoriale con una quota del 5%. Per lei il conto è stato salato: prima l’addio alla vicepresidenza della Regione Piemonte, poi quello all’assessorato a Lavoro, Istruzione e Formazione. Un doppio passo indietro che ha di fatto ridimensionato il peso del cosiddetto “clan biellese” dentro Fratelli d’Italia. E quando un gruppo di potere arretra, raramente lo fa senza lasciare strascichi. Anzi. Più spesso si irrigidisce. E, se serve, passa al contrattacco.

Un attacco politico

Da qui, secondo molti osservatori, la durezza dell’uscita contro Gallo, considerato uno degli uomini più vicini ad Alberto Cirio. Un segnale politico, più che una semplice rivendicazione sui dossier della montagna? Chissà. Il clima lo ha fotografato bene la stessa Chiorino, tornata martedì scorso tra i banchi del Consiglio regionale, da consigliera semplice. Prima seduta a Palazzo Lascaris dopo lo scandalo. Nessun intervento in aula, ma un messaggio sui social che dice molto più di tante dichiarazioni ufficiali: «Si ricomincia. Ci vediamo nella mischia!». Sorriso in foto, ma tono tutt’altro che leggero.

Perché dietro quel «Si ricomincia» c’è molto più di un rientro in aula. C’è la presa d’atto di una caduta, certo. Ma anche la volontà di non archiviare in silenzio quanto accaduto. In un centrodestra piemontese dove i rapporti di forza si sono incrinati e le cicatrici sono ancora fresche, ogni parola pesa e ogni silenzio ancora di più. E l’affondo della Delmastro contro la giunta Cirio, letto alla luce di tutto questo, somiglia meno a una lamentela istituzionale e più a un messaggio indirizzato a chi, dentro la stessa maggioranza, ha fatto finta di non vedere. O di non sentire.