L'Università di Torino ricorda i docenti che non giurarono al fascismo

Ricordare il gesto di coraggio civile e morale dei 13 docenti che, in un contesto di forte pressione politica e istituzionale, scelsero di non prestare giuramento al fascismo, rinunciando spesso alla propria carriera accademica. E' stato questo l'obiettivo del momento commemorativo e di riflessione dal titolo 'L'importanza di un rifiuto. I docenti universitari che scelsero di non giurare'. Rivolto all'intera comunità accademica, si è svolto oggi al rettorato dell'Università di Torino in occasione del 95/o anniversario dell'introduzione del giuramento di fedeltà al Regime fascista, imposto ai docenti universitari con la legge numero 1227 dell'8 ottobre 1931. La giornata si è aperta con la presentazione ufficiale della sezione Anpi universitaria dell'Università di Torino, nata con l'obiettivo di "promuovere e attualizzare i valori della Resistenza e della Costituzione all'interno del contesto universitario contemporaneo, valorizzando l'impegno già diffuso tra studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, e favorendo nuove occasioni di partecipazione e iniziativa". Davanti alla lapide dedicata ai docenti che opposero il rifiuto al giuramento è stata deposta una corona in loro memoria alla presenza di Gianluca Cuniberti, prorettore dell'Università di Torino, Nino Boeti, presidente dell'Anpi provinciale di Torino, Ilaria Mardocco, presidente sezione Anpi dell'Università di Torino e Francesco Campobello, storico diritto al dipartimento di Giurisprudenza di UniTo.