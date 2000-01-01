Pompeo (Pd): "Regione intervenga per calmierare prezzi del gluten free"

"I prodotti senza glutine sono troppo cari: la Regione intervenga con misure straordinarie per tutelare i celiaci, oltre 19 mila piemontesi": lo chiede la consigliera regionale Pd Laura Pompeo che ha presentato un atto d'indirizzo per impegnare la Giunta a prevedere interventi immediati per abbattere i costi dei prodotti gluten-free. "Secondo la relazione annuale sulla celiachia, presentata dal ministero della Salute - spiega -, nel 2024 la spesa complessiva del Piemonte per gli alimenti senza glutine ha raggiunto 18,8 milioni di euro, con una spesa media pro capite di 983,96 euro, superiore alla media nazionale". Per la consigliera "non basta attendere un aggiornamento dei massimali ministeriali. La Regione può e deve intervenire sul lato dell'offerta, sostenendo le imprese che producono alimenti gluten-free e favorendo una riduzione reale dei prezzi". Nell'atto d'indirizzo, si chiede alla Giunta "un impegno a farsi portavoce presso il Governo della richiesta di azzerare l'Iva sui prodotti erogabili per celiaci" oltre che di "ridurre l'aliquota Irap, nei limiti consentiti dalla normativa nazionale, per le aziende che producono alimenti senza glutine". Si chiede, infine di "attivare un tavolo con produttori e Gdo per definire un calmiere dei prezzi dinamico, capace di compensare le oscillazioni dei costi delle materie prime" e di "destinare risorse specifiche per abbattere i costi energetici e logistici delle imprese piemontesi del settore".