Ravinale (Avs): "Solidarietà a magistrati e personale, servono spazi adeguati a Ivrea"

"L'attacco dell'altra sera alla Procura di Ivrea è un fatto gravissimo e inquietante, su cui auspichiamo che quanto prima venga fatta la massima chiarezza, ed esprimiamo la nostra solidarietà a magistrati, al personale e al Foro eporediese". Così Alice Ravinale, consigliere regionale di Avs, in merito all'esplosione che si è verificata nella tarda serata di martedì davanti agli uffici giudiziari di via Pavese a Ivrea (Torino). "La vulnerabilità e l'inadeguatezza di quella struttura, aperta peraltro di recente, è nota - aggiunge Ravinale - basti pensare al pasticcio sulla maxi aula per celebrare il processo della strage di Brandizzo, per la quale alla fine sono venuti meno i fondi ministeriali, con l'opera che resta così a carico del generoso sforzo di Comune e Regione. Facciamo nostro l'appello della Procuratrice Generale Musti per il rafforzamento di un Tribunale che svolge una funzione cruciale in Piemonte, anche per estensione del circondario, sia a livello di infrastruttura sia a livello di personale". In tal senso, l'esponente di Avs ribadisce "l'importanza della stabilizzazione di tutti i precari della giustizia assunti con il Pnrr a luglio, che sono oltre 500 solo nella provincia di Torino: ad oggi per il 25% di loro dal Ministero non sono ancora arrivate risposte".