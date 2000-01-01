Precipita dal terzo piano dell'Università, donna morta ad Alessandria

Una donna è precipitata dal terzo piano ad Alessandria, cadendo nel cortile interno della sede della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi del Piemonte orientale (Upo). All'arrivo dei soccorritori, era morta. Lo comunica l'ufficio stampa della Centrale 118, precisando che è intervenuta l'automedica ma i soccorsi del personale sanitario sono stati inutili. Sono in corso accertamenti della polizia per accertare la dinamica e i motivi della caduta. Intanto, in un comunicato, lo staff del rettore Upo informa che oggi la sede di Palazzo Borsalino rimarrà chiusa per l'intera giornata. L'accesso non è consentito "a causa dell'incidente che ha coinvolto un'addetta al servizio di portineria. Sono sospese tutte le lezioni, le attività di ricerca e rimangono chiusi gli uffici amministrativi".