Sertorio nuovo presidente Piccola Industria di Confindustria Piemonte

Filippo Sertorio è stato eletto presidente del Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Piemonte, che raggruppa il 96% delle 5.900 imprese associate al sistema confindustriale regionale, le quali complessivamente occupano oltre 175mila addetti. Sertorio resterà in carica per il prossimo quadriennio e subentra ad Alberto Biraghi, che era stato eletto nel 2022. Alla riunione elettiva ha partecipato anche Fausto Bianchi, presidente nazionale di Piccola Industria di Confindustria. Sertorio, 54 anni, torinese, è amministratore unico di BlueJays, Holding attiva negli investimenti in pmi e startup. Già presidente della Piccola Industria dell'Unione Industriali Torino dal 2021 al 2025, attualmente vicepresidente di Piccola Industria di Confindustria, con delega al credito, finanza e fisco. "Nel corso del mio mandato voglio lavorare insieme ai colleghi soprattutto su due pilastri: crescita delle pmi e senso di appartenenza al sistema Confindustria", ha spiegato Sertorio subito dopo l'elezione. "Filippo Sertorio ha già evidenziato, alla guida della Piccola Industria di Torino, visione, competenza e attenzione ai fattori che determinano la crescita dimensionale e competitiva delle pmi. Sono certo che, nel nuovo incarico, saprà rafforzare ulteriormente il ruolo del Piemonte all'interno della Piccola Industria nazionale", ha dichiarato Fausto Bianchi, presidente della Piccola Industria di Confindustria.