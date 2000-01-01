Piantedosi, urgente intervento su ordinamento polizia locale

"Oggi la crescente complessità delle esigenze di sicurezza richiede un pieno coordinamento con il sistema nazionale di sicurezza pubblica. Anche le funzioni degli operatori sono diventate più articolate. Per questo non è più rinviabile un intervento di revisione complessiva dell'ordinamento. Da qui la necessità di questa riforma, oggi in fase avanzata di discussione in parlamento". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al convegno "40 anni dalla legge quadro. Per la riforma della polizia locale nel sistema di sicurezza integrato" organizzato dalla Cisl Fp, a Roma. "Non si tratta di una revisione simbolica - aggiunge - È un disegno di legge delega che mira a garantire chiarezza di funzioni, certezza giuridica e coerenza sistematica a un settore fondamentale per la sicurezza e per la tutela della vita quotidiana delle comunità". Piantedosi sottolinea che "l'obiettivo comune è compiere un ulteriore salto di qualità nella sicurezza urbana". Piantedosi spiega che l'obiettivo della riforma "innanzitutto, è stato superare le frammentazioni e assicurare ai corpi di polizia locale standard minimi uniformi a livello nazionale. Per questo siamo intervenuti anche sulla formazione e sull'aggiornamento professionale, nella consapevolezza che la qualità del servizio e la sicurezza degli operatori dipendono anche dalla loro preparazione". Inoltre, la riforma "affronta il tema delle dotazioni e dell'addestramento. Sono compresi l'armamento individuale e di reparto e ne vengono definite in modo chiaro le modalità di uso, porto e custodia, nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità. Grande attenzione è riservata alle tutele del personale, con interventi che attengono a profili giuridici, economici, previdenziali e assistenziali - continua - Sono previste misure per la tutela legale e per la valorizzazione del trattamento accessorio. Una specifica attenzione è stata dedicata anche alla classificazione del rischio, per garantire adeguate tutele a chi opera sul territorio". E poi, prosegue, "la collaborazione con le Forze di polizia. Sono previste forme di raccordo anche attraverso il collegamento tra il Numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei Corpi di Polizia locale. D'intesa con l'Anci - conclude Piantedosi - stiamo anche completando quei provvedimenti attuativi che consentiranno al personale della Polizia locale di accedere in modo più ampio alle banche dati delle Forze di polizia. Sarà così possibile condividere informazioni utili al miglior svolgimento del servizio e rafforzare le condizioni di sicurezza operativa".