Enac, via libera al master plan per lo sviluppo dell'aeroporto di Torino

Enac ha approvato in via definitiva il master plan dell'aeroporto di Torino, sviluppato fino al 2032, che permetterà alla società di gestione Sagat di dare avvio a tutte le opere previste per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali. L'obiettivo è di aumentare l'efficienza operativa, la flessibilità e la capacità dell'aeroporto. Il nuovo master plan rappresenta l'aggiornamento dei precedenti piani di sviluppo la cui revisione si è resa necessaria in considerazione del recente incremento di traffico, in particolare del segmento low cost. Sono previsti un ampliamento mirato del terminal passeggeri e l'ottimizzazione degli spazi esistenti, l'implementazione delle infrastrutture di volo, la realizzazione di edifici sia lato airside, sia lato landside, l'incremento dei parcheggi e una serie di interventi sulle reti tecnologiche finalizzati alla riduzione dei fabbisogni e all'adeguamento alle normative vigenti. "Accogliamo con soddisfazione - ha dichiarato l'amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno - l'approvazione definitiva del Master Plan al 2032 da parte di Enac: un passaggio strategico che abilita un programma di investimenti complessivo pari a 114 milioni di euro, con un impegno medio annuo di circa 10 milioni di euro, per lo sviluppo e la modernizzazione dello scalo". "Si tratta - ha detto il presidente Enac, Pierluigi Di Palma - di uno dei primi Master Plan a livello nazionale redatto sulla base del nuovo approccio alla pianificazione sostenibile avviata da Enac, in linea con le previsioni del nuovo Piano nazionale degli aeroporti in corso di finalizzazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti".