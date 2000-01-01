Tavolo Abodi-Regioni, focus su bando Sport e Periferie 2026

Un approfondimento sul bando "Sport e Periferie 2026" è stato svolto ieri nella riunione del Tavolo permanente per lo Sport, promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rappresentata dalla Coordinatrice vicaria della Commissione Sport e assessore della Regione Sardegna, Ilaria Portas. Sul bando le Regioni hanno auspicato un maggiore coinvolgimento, che tenga conto dell'eterogeneità dei territori. Abodi ha sottolineato l'importanza della partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, ricordando il lavoro di censimento dell'impiantistica sportiva che è in via di perfezionamento e che costituisce il presupposto per pianificare gli investimenti futuri. Un'altra proposta, spiegano ancora le Regioni, ha riguardato le economie del Fondo Dote Famiglia 2025, pari a 6 milioni di euro, una somma che le Regioni hanno proposto di trasferire al Fondo Sport di Base, in modo da continuare a sostenere la pratica sportiva dilettantistica e motoria, promuovendo il benessere fisico, l'inclusione sociale e l'educazione. Un'attenzione particolare, proseguono, è stata rivolta allo sport come strumento di inclusione. Dopo le Paralimpiadi Milano Cortina e in vista di quelle di Los Angeles 2028, il ministro intende promuovere una rete che coinvolga il ministro della Salute, le Regioni, i medici di base, la Federazione medici sportivi e l'Inail per il coinvolgimento dei giovani con disabilità al fine di favorirne la pratica sportiva, non solo in chiave competitiva. Con l'intento di sviluppare la sinergia tra tutti gli attori che si occupano di Sport, Abodi ha poi proposto di coinvolgere il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai lavori del Tavolo per lo Sport, per approfondire il piano della ciclabilità, nell'ambito di quello della mobilità sostenibile.