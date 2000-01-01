Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni

È stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane, è uscita dopo 58 giorni dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati e verrà ora trasferita al vicino ospedale infantile del capoluogo piemontese Regina Margherita per alcune settimane prima di poter tornare a casa. Lo hanno annunciato questa mattina i genitori della quindicenne e i medici del Cto, durante una conferenza stampa. Elsa era arrivata in elicottero da Zurigo il 26 febbraio scorso.