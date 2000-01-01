Premio alla memoria

Dicono che... lo chiamino premio alla memoria. È il caso di “Mettersi in Proprio” (MIP), programma regionale con cui la Regione Piemonte supporta la creazione di imprese. Ieri sera, al termine dell’evento “Politiche per l’imprenditorialità” svoltosi al Grattacielo e che ha coinciso con la prima uscita pubblica del vicepresidente Maurizio Marrone come assessore al lavoro, sono state premiate una ventina di imprese nate proprio grazie al supporto di Mip. Il tutto in una sala piena di alti papaveri, dalla neo-assessora al Lavoro Daniela Cameroni al direttore Istruzione e Lavoro Gianni Bocchieri, dal resposabile delle Politiche del Lavoro Livio Boiero alla direttrice dell’Agenzia Piemonte Lavoro Erminia Garofalo. Tutto bene, non fosse per un piccolissimo dettaglio: il programma Mip di fatto è chiuso.

Il programma è scaduto alla fine del 2025 e non è chiaro se e quando verrà riaperto. Era stata decisa una breve proroga al 30 aprile, ma ormai il budget era già terminato, così da mesi gli utenti possono iscriversi al programma sul sito, solo per sentirsi dire che non ci sono più soldi e che il programma prima o poi ripartirà, anche se non si sa bene come e quando. Nel frattempo non possono dare vita all’impresa che vorrebbero fondare, altrimenti non potranno beneficiare del supporto di MIP. Un cortocircuito che non sembra vedere una soluzione in tempi brevi. Intanto chi è di dovere festeggia il successo di un programma che di fatto non esiste più.