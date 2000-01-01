Torino, a inizio 2027 il via ai lavori della Metro 2

"A ottobre confidiamo di avere i vincitori dei due lotti della gara per le opere civili, per partire con i lavori a inizio 2027". Così Bernardino Chiaia, commissario straordinario nominato dal governo per il progetto della Metro Linea 2 di Torino, nel corso dell'audizione di Infra.To (incaricata del progetto) da parte della seconda Commissione tenutasi nel quartiere di Barriera di Milano, che sarà attraversato dalla importante infrastruttura. La riunione, presieduta da Mauro Fava e in seconda battuta da Nadia Conticelli, si è svolta in congiunta con le commissioni Trasporti della Città di Torino e della Circoscrizione 6. Nel corso dell'incontro, Chiaia (che è anche presidente di Infra.To) ha illustrato l'opera nel suo complesso che collegherà la parte nord est di Torino, da piazza Rebaudengo, fino alla parte centrale presso la stazione ferroviaria di Porta Nuova. Il 15 dicembre scorso è stato aggiudicato l'appalto di circa 390 milioni per i nuovi treni, più grandi di quelli della Linea 1 e più all'avanguardia, a Hitachi Rail. Assieme a Chiaia, a rispondere alle domande dei consiglieri regionali, comunali e circoscrizionali, alla presenza di un centinaio di cittadini, c'erano l'assessore regionale Enrico Bussalino, l'assessore alle Grandi infrastrutture del settore trasporti del Comune Paolo Mazzoleni, Amalia Santiangeli e Antonio Ledda, presidenti delle commissioni Ambiente e Trasporti del Comune, e Luciano Speranza, vicepresidente della Circoscrizione 6. Tra i punti di discussione, l'attesa per i fondi che dovrebbero arrivare dal governo nazionale entro il 2029/2030, indispensabili per le ulteriori due fermate per prolungare la linea da Porta Nuova fino al Politecnico. Secondo Fava, è stata una "importante occasione di coinvolgimento dei cittadini perché capiscano come si muovono le istituzioni. Si tratta di un'opera utile per i cittadini, strategica per la Regione e per la città e la rende più europea".