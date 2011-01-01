RESISTENTI

25 Aprile, violenza e intolleranza:

il fronte che diserta la fiaccolata

Strappo a Torino: dopo anni di tensioni e aggressioni i radicali quest'anno rinunciano al corteo, sempre meno "unitario". Insieme a loro, un ampio schieramento liberale ed europeista celebrerà la Liberazione domani in piazza Cln, a fianco dell'Ucraina

A Torino come nel resto del Paese il 25 Aprile non riesce a essere quella ricorrenza unitaria che molti, con overdose di retorica, continuano a evocare. Sotto la Mole, anche quest’anno, la Festa della Liberazione si presenta come un mosaico scomposto di piazze, cortei e contro-manifestazioni, con una frattura politica che ormai non è più sottotraccia ma deflagra apertamente. Da una parte chi sfila contro il riarmo e le guerre, dall’altra chi lega la memoria della Resistenza al sostegno, anche militare, all’Ucraina. In mezzo, accuse incrociate, tensioni sedimentate e una polemica che si trascina da anni.

Il segnale più evidente arriva dal passo indietro di Europa Radicale, che non sarà presente alla tradizionale fiaccolata serale. Una scelta che pesa, e che viene spiegata dal presidente Igor Boni. “Questo per me, per noi, sarà un giorno diverso dagli anni scorsi. Dopo anni nei quali immancabilmente atti violenti hanno minacciato o impedito la nostra partecipazione al corteo torinese, quest’anno non ci sarò”, afferma. Parole che suonano come una resa ma anche come un atto d’accusa preciso verso ciò che è accaduto nelle scorse edizioni.

Boni contesta frontalmente la retorica del 25 Aprile “non divisivo”. “Illustri esponenti politici rivendicano che il 25 aprile non è divisivo, lo urlano. Urlano che è divisivo solo per i fascisti. Di comportamenti fascisti ne ho visti molti lo scorso anno”, attacca, ricordando gli episodi in cui gruppi di contestatori impedirono alle bandiere ucraine ed europee di sfilare. Un passaggio che resta il cuore della polemica, perché fotografa una spaccatura ormai insanabile tra chi vede nell’Ucraina la nuova Resistenza e chi invece rifiuta ogni collegamento tra Liberazione e la difesa di un popolo aggredito.

Il leader radicale va oltre e punta il dito anche contro la narrazione successiva a quei fatti: “Ancor più nefasto nei giorni successivi il racconto di chi farneticava di provocatori radicali o addirittura di fascisti radicali”. E poi la chiusura, che è insieme politica e personale: “Il vero, il verosimile, la menzogna e la totale falsità oggi hanno lo stesso valore ma non per me. Quindi questa sera non ci sarò”.

L’assenza, però, non è un ritiro. I radicali rilanciano, e lo fanno con un’iniziativa alternativa che ha già acceso il dibattito. Con l’Associazione Radicale Adelaide Aglietta danno appuntamento il 25 aprile alle 15 in piazza Cln per “Un 25 aprile anche per l’Ucraina”. Un titolo che è già una dichiarazione politica. In quella piazza – ex sede del comando della Gestapo e poi dedicata al Comitato di Liberazione Nazionale – si terrà anche una raccolta fondi per l’invio di un drone a sostegno della resistenza ucraina.

Il messaggio è esplicito e senza mediazioni: “Oggi la nuova resistenza è in Ucraina e la nuova liberazione la dobbiamo conquistare insieme”, sostiene Boni, spingendosi fino a rivendicare la necessità di sostenere Kiev anche con le armi, “esattamente come i nostri partigiani ricevevano sostegno e armi dagli alleati”. Una posizione che nel panorama torinese suona come una provocazione per alcuni, come una coerenza storica per altri.

Attorno a questa iniziativa si coagula un fronte liberal-democratico e radicale che, guardando alla locandina, mette insieme sigle diverse ma convergenti sulla linea europeista e atlantista. Ci sono Azione, Europa Radicale, Stati Uniti d’Europa per il Piemonte, +Europa, Italia Viva, Partito Liberaldemocratico, Associazione Marco Pannella, l’Associazione Ucraina Libera Torino, oltre all’Associazione dei Russi Liberi di Torino e a ORA! Piemonte. Un blocco che prova a reinterpretare il 25 Aprile alla luce della guerra in corso in Europa orientale.

Sul versante opposto, la fiaccolata serale – con partenza alle 19 da piazza Arbarello e arrivo in piazza Castello – vedrà uno spezzone altrettanto organizzato, quello dei sedicenti “Partigiani della pace”. Qui si ritrovano il Coordinamento Antifascista Torinese, il Fronte della Gioventù Comunista, la Fiom, diverse sezioni dell’Anpi, insieme alle rappresentanze studentesche di sinistra. La piattaforma è chiara: no al riarmo, no al coinvolgimento italiano nei conflitti, no alla lettura del presente in chiave bellica. Infatti, com’è noto, i partigiani – quelli veri – imbracciavano cerbottane.

A completare il quadro, come da tradizione torinese, una costellazione di iniziative parallele. Askatasuna propone la passeggiata tra le lapidi partigiane in Vanchiglia, a voler marcare il “loro” territorio dopo essere stati sfrattati dall’immobile a fine anno scorso, seguita dal pranzo collettivo e da un concerto. Il centro sociale Gabrio organizza il presidio sotto il Cpr di corso Brunelleschi e un corteo nel quartiere San Paolo. Gli anarchici si danno appuntamento alla lapide del partigiano Ilio Baroni, in corso Giulio Cesare.

Il risultato è una città che il 25 Aprile non si ritrova in un’unica piazza ma si disperde in tante, ognuna con la propria idea di Resistenza, di libertà e perfino di guerra. E mentre le celebrazioni si moltiplicano, resta sospesa una domanda che nessuno riesce più a eludere: se la Liberazione diventa terreno di scontro sul presente, quanto resta ancora di quel patrimonio condiviso che dovrebbe unire, invece che dividere?