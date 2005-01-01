SPORT & POLITICA

Cairo all'ultimo stadio

Pervenuta oggi al Comune di Torino la manifestazione d'interesse a un project financing per Olimpico e Robaldo, a pochi mesi dallo scadere della concessione. Lo Russo esulta: "Merito della rimozione delle ipoteche". Sullo sfondo la vendita della società?

Qualcosa comincia a muoversi dalle parti del vecchio Comunale. Il Torino Fc ha formalizzato alla Città una manifestazione di interesse preliminare per lo stadio Olimpico Grande Torino, la cui concessione è in scadenza. Lo ha reso noto il Comune con una nota ufficiale, spiegando che la società granata intende presentare successivamente una proposta di partenariato pubblico-privato mediante finanza di progetto, relativamente allo sviluppo strategico dell’impianto e con esso del centro sportivo Robaldo. L’amministrazione comunale ha dichiarato di prendere atto della comunicazione, rendendosi disponibile alla valutazione della proposta che seguirà da parte del club di proprietà di Urbano Cairo.

Il nodo ipoteche

Il sindaco Stefano Lo Russo ha rivendicato la mossa di Cairo come frutto diretto del lavoro condotto dal Comune negli ultimi mesi. Sull’immobile infatti gravava dal 2005 un’ipoteca a favore dell’Agenzia delle Entrate pari a 38 milioni di euro, eredità dei debiti della gestione che condusse il Torino al fallimento a inizio anni duemila. Nel maggio del 2025 Lo Russo aveva annunciato ufficialmente l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per la cancellazione delle ipoteche a partire dal 1° luglio dello stesso anno.

«Dopo il nostro interessamento che ha portato a liberare lo stadio Olimpico Grande Torino da un’ipoteca ventennale», ha dichiarato il sindaco, «registriamo con soddisfazione una disponibilità che rappresenta un ulteriore passo avanti per la riqualificazione del bene, all’interno di un più ampio progetto per una città dello sport». Lo Russo ha sottolineato come elemento di particolare rilievo l’intenzione del Torino di includere nella futura proposta anche gli impianti del Robaldo, in uso da parte delle giovanili ma che necessitano di un profondo lavoro di ammodernamento.

La road map

La manifestazione di interesse è il primo atto formale di un iter che può portare a soluzioni diverse, tutte disciplinate dalla normativa vigente in materia di stadi e beni pubblici. Le opzioni sul tavolo includono una nuova concessione o la cessione del diritto di superficie, estendibile fino a novantanove anni.

Qualunque sia la strada scelta, dovrà passare attraverso un bando pubblico: gli uffici comunali attendono ora la proposta vera e propria da parte del club, la valuteranno nei tempi previsti dalla normativa e solo allora procederanno all’evidenza pubblica. Al Torino spetterà in ogni caso un diritto di prelazione, in quanto utilizzatore esclusivo dell’impianto per l’attività calcistica.

Scadenza ravvicinata

La pressione sul calendario è tutt’altro che teorica. La concessione attuale, già prorogata, scadrà il 31 dicembre 2026. Il club dovrà indicare alle autorità federali quale stadio utilizzerà per l’intera stagione 2026-27, al fine di completare l’iscrizione al campionato. La manifestazione di interesse formale arriva dunque in un momento in cui la finestra si sta stringendo, e rappresenta per Cairo il primo passo ufficiale dopo mesi di dichiarazioni di principio.

Il patron di Masio aveva sempre detto che avrebbe potuto mostrare interesse ad acquistare lo stadio per conto del club, indicando come condizione una cifra equa. Ora quella disponibilità ha trovato una forma giuridica precisa, anche se la proposta definitiva — con i numeri, il piano industriale e le ipotesi progettuali — è ancora da presentare.

Asset decisivo

Sullo sfondo, una partita più ampia che tutto il mondo del calcio torinese, di fede granata e non, segue con attenzione crescente. Il futuro del Torino, con voci di vendita che continuano ad animare le speranze dei tifosi, passa inevitabilmente dall’Olimpico Grande Torino e dalla possibilità di acquisirlo dal Comune: un conto è vendere una società senza impianto di proprietà, un altro è presentarla con uno stadio nel proprio patrimonio, con possibili ricadute commerciali che andrebbero ben oltre il campo da gioco.

La manifestazione di interesse depositata oggi è, in questo senso, molto più di un passaggio burocratico: è il primo atto concreto di una partita che si gioca da vent’anni e che il 2026, volente o nolente, costringerà a concludere. Salvo, come succede talvolta nelle sfide calcistiche, non si vada ai tempi supplementari.