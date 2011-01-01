Anziano ultraottantenne si smarrisce a Torino, ritrovato dalla polizia

E' stato ritrovato dalla polizia di Stato un pensionato ultraottantenne, a Torino, che si era smarrito dopo avere accompagnato la moglie in un negozio in corso Sebastopoli. L'uomo era rimasto fuori dal locale ma da quel momento se ne erano perse le tracce. La figlia della coppia, dopo una chiamata al 112, si è presentata al commissariato San Paolo per formalizzare una denuncia e riferire tutte le informazioni utili. L'anziano è stato ritrovato dopo una intera nottata di ricerche. Era in stato confusionale ma in buone condizioni di salute ed è stato riaffidato ai familiari.