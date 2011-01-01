25 Aprile: Costa (FI), libertà e unità valori da custodire

"Non c'è valore e diritto più grande della libertà, che appartiene a ogni uomo e a ogni popolo. Il 25 Aprile riafferma questo principio, che è di tutti e che è costato la vita a migliaia di persone: partigiani, cattolici e liberali che, insieme, liberarono l'Italia dall'oppressione nazifascista. Oggi più che mai, di fronte ai conflitti che attraversano il mondo, libertà e unità sono valori da custodire, per lasciare ai nostri figli un mondo libero e in pace". Così, in una nota, Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia.