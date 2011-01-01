Asti, sindaco si dimette da presidente Provincia per assumere guida banca

Maurizio Rasero lascia la presidenza della Provincia di Asti: l'annuncio è giunto a sorpresa durante le celebrazioni cittadine del 25 Aprile. "Questo è il mio ultimo intervento con la fascia azzurra, un simbolo che mi è particolarmente caro" ha dichiarato il primo cittadino, visibilmente commosso. Il passo indietro risulta necessario per assumere la guida della Banca di Asti, dove è stato recentemente designato alla presidenza. Rasero resterà comunque sindaco di Asti. Nel pomeriggio di domani l'assemblea dei soci ratificherà il nuovo consiglio d'amministrazione dell'istituto di credito, mentre in serata il dibattito si sposterà in Consiglio comunale.