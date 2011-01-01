25 aprile: Viale (+Europa), sinistra smetta di fare occhiolino ai violenti

"Quest'anno a Torino solo il ritardo alla partenza (alla fiaccolata di ieri sera per il 25 aprile - ndr) ha evitato il confronto con gli intolleranti sostenitori di Putin e ho potuto sfilare in testa alla fiaccolata con la bandiera ucraina, quasi come una compensazione per l'esclusione dello scorso anno. Così non è andata a Roma dove i dirigenti radicali e di +Europa sono stati aggrediti da gruppi comunisti, veri fascisti rossi del terzo millennio, con spray al peperoncino, che non si capisce perché debba essere portato nelle manifestazioni". E quanto scrive sui social Silvio Viale, consigliere comunale nel capoluogo piemontese per Più Europa. "E' giunta l'ora - aggiunge - che la sinistra del centrosinistra la smetta di fare l'occhiolino ai violenti".