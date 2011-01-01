Compie 108 anni il carabiniere più anziano d'Italia

Compie 108 anni il maresciallo Renato Quaglia, il carabiniere più anziano d'Italia. Oggi il comandante provinciale dei carabinieri di Cuneo, colonnello Marco Piras, gli ha fatto visita presso la residenza per anziani "Fondazione Opera Pia Garelli" di Garessio, accompagnato dai comandanti della compagnia di Mondovì e della locale stazione. Nato nel 1918 a Cerrina Monferrato, nell'Alessandrino, Quaglia si è arruolò nei reali carabinieri nel 1937. Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale fu inviato in Albania, dove combatté per sei mesi al fianco degli alpini della divisione "Julia". Dopo l'8 settembre fu catturato dai tedeschi e internato nel campo di concentramento Stalag III-C, a circa 80 chilometri da Berlino. Anche dopo il congedo dall'Arma, dopo circa 25 anni di servizio, il maresciallo non ha mai reciso il legame con l'istituzione. "Alla presenza del colonnello Piras, - sottolinea il comando cuneese - Quaglia si è alzato in piedi in segno di rispetto verso i superiori, testimoniando una disciplina ed un attaccamento ai valori dell'Arma rimasti immutati nel tempo". A conclusione della visita, il comandante provinciale ha consegnato al maresciallo un dono simbolico inviato direttamente dal comandante generale, a suggello di "un legame indissolubile tra l'Arma e i suoi membri più anziani, custodi della memoria e dei valori del Paese".