25 aprile: Bresso (SxI), sdegno per quanto avvenuto a Milano

"A nome del coordinamento di SxI del Piemonte esprimo il nostro "Sdegno" per quanto è avvenuto a Milano durante il corteo per il 25 aprile è stato espresso da Mercedes Bresso, coordinatrice di Sinistra per Israele-Due popoli due Stati. "Non ci sono giustificazioni - afferma - al diniego alla partecipazione alla sfilata per la resistenza ai rappresentanti di una brigata che alla Liberazione ha partecipato e più in generale non ci sono giustificazioni all'impedire la libera partecipazione a un corteo di cui nessuno è proprietario". "Attendiamo dalle forze politiche della sinistra - aggiunge Bresso - non solo una condanna ma una concreta azione per evitare che questo clima di intimidazione si diffonda sempre di più nel nostro paese. Non accetteremo scuse, vogliamo azioni concrete".