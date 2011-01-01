Case abusive in campo nomadi, cinque denunciati nel Torinese

Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di avere costruito abusivamente due casette in un campo nomadi. L'iniziativa è stata presa dopo un intervento a Settimo Torinese, un Comune alle porte di Torino. I cinque, già conosciuti dalle forze dell'ordine, hanno tra i 25 e i 55 anni, sono originari del Siracusano e appartengono al gruppo dei caminantes siciliani. Due container erano stati trasformati in una vera e propria abitazione con tanto di bagno, docce e cucina.