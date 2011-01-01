Uomo in strada a Torino durante lite

Un uomo di 29 anni è rimasto ferito alla gola a Torino nel corso di una lite in strada nel quartiere Barriera di Milano. E' successo la notte scorsa intorno alle 5.30 in largo Giulio Cesare. Il 29enne è stato soccorso dagli operatori del servizio 118, che hanno tamponato la ferita, poi è stato portato nell'ospedale Giovanni Bosco in codice rosso. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. E' probabile che il 29enne sia stato colpito con dei cocci di bottiglia.