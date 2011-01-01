25 aprile: a Torino incendiata targa partigiana

"A poche ore dalla festa della Liberazione, a Torino la targa partigiana di Largo Montebello è stata data alle fiamme". Lo segnala Sinistra Ecologista, secondo cui "non è vandalismo ma un atto politico, un gesto fascista che colpisce deliberatamente la memoria della Resistenza". "Ma verso questi atti - è il testo di una nota congiunta dei consiglieri comunali Sara Diena ed Emanuele Busconi e il consiglieri di circoscrizione Ilaria Genovese e Beppe Piras - non ci sarà assuefazione né silenzio. Ogni gesto come questo rafforza l'impegno a presidiare i luoghi della memoria, a renderli sempre più visibili, attraversati, vivi. Perché la memoria non si cancella: si difende, insieme. Contro ogni rigurgito fascista, Torino resiste e continuerà a resistere". Sinistra Ecologista ricorda che "non è la prima volta" che succede: "L'episodio si ripete con una violenza sempre più esplicita ed è il chiaro segno di come certe pulsioni nostalgiche si sentano sempre più legittimate".