25 aprile: Lega, incendio targa a Torino gesto vile e inaccettabile

Quanto accaduto a Torino, con la targa partigiana di largo Montebello data alle fiamme poche ore dopo le celebrazioni del 25 aprile, è un gesto vile e inaccettabile che colpisce la memoria di tutti. Un atto grave che si inserisce in un clima di odio e divisione che va fermato con determinazione. La memoria storica non può e non deve diventare terreno di scontro o di provocazione. Chi alimenta questo clima si assume una responsabilità pesante". Lo dichiarano il segretario della Lega in Piemonte e capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, ed Elena Maccanti, deputata e segretario provinciale della Lega a Torino. "Ci auguriamo - aggiungono - che i responsabili vengano individuati subito: Torino non può tollerare questi episodi".