Domenica con un assaggio d'estate, poi tempo instabile

Domenica con un assaggio d'estate e temperature che potranno raggiungere i 26-27°C in molte città del Centro e del Nord, ma già da martedì è atteso il ritorno dell'instabilità tipica della primavera. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Domenica si prevede sole in quasi tutta l'Italia, a eccezione del passaggio di nubi basse in Liguria, generate da correnti umide meridionali. Con l'inizio della prossima settimana sono attesi i primi segni di tempo instabile, con l'arrivo di correnti più fresche. Fra martedì 28 e mercoledì 29 aprile sono possibili piogge sparse Centro-Nord, che giovedì 30 potrebbero spostarsi a Sud, soprattutto sulle zone adriatiche. Nel dettaglio: Domenica 26: al Nord soleggiato e caldo per il periodo, nubi basse in Liguria; al Centro sole e caldo per il periodo; al Sud soleggiato. Lunedì 27: al Nord poco o parzialmente nuvoloso, qualche rovescio dal pomeriggio specie sui rilievi; al Centro sereno e caldo per il periodo; al Sud soleggiato e più caldo. Martedì 28: al Nord nubi sparse e possibili episodi temporaleschi; al Centro parzialmente nuvoloso con rovesci pomeridiani sui monti; al Sud sole.