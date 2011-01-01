25 aprile: sindaco Torino, incendio targa gesto vigliacco e scellerato

"La targa e la corona di alloro del Monumento ai caduti date alle fiamme sono un gesto gravissimo. Quanto accaduto è inaccettabile: Torino, città medaglia d'oro della Resistenza, non merita questo". E' quanto dichiara il sindaco, Stefano Lo Russo. "Auspichiamo - aggiunge - che i responsabili vengano presto individuati, ribadendo ancora una volta l'importanza di celebrare la Liberazione e la memoria del coraggio di tanti uomini e donne grazie ai quali oggi viviamo in democrazia. Gesti vigliacchi e scellerati come questo ci spingono a farlo con ancora maggiore forza e impegno".