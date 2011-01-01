Crans: Svizzera tira dritto, "accordi europei vanno rispettati"

La Svizzera tira dritto sulle fatture per i feriti di Crans-Montana. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas), in un nota ufficiale, afferma che "le disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni si applicano anche alle vittime del rogo". A ribadirlo alle telecamere di Rsi, la tv della Svizzera italiana, ripreso dai quotidiani italiani è stata nelle scorse ore Doris Bianchi, che dello stesso ufficio è la direttrice. "Mi spiace per le fatture mandate per sbaglio alle famiglie italiane, ma gli accordi europei vanno rispettati - ha detto nel corso di un confronto con l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado -: mi attendo che il ministero della Salute italiano paghi le spese dei ragazzi ricoverati negli ospedali svizzeri". E che "il vostro ministero della Salute mandi le spese di ricovero dei pazienti svizzeri in Italia". La replica dell'ambasciatore Cornado non si è fatta attendere: "Se questi sono gli accordi, allora l'Italia rinuncia ad avvalersene: non fattureremo le spese dei due ragazzi svizzeri ricoverati da noi e ci aspettiamo che Berna faccia lo stesso".