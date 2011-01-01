Rapina al Parco Dora, arrestato minorenne a Torino

Un minorenne è stato arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina aggravata avvenuta lo scorso gennaio nei pressi del Parco Dora, a Torino. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile, il giovane, insieme ad altri due ragazzi, avrebbe avvicinato la vittima con il pretesto di chiedere informazioni stradali, per poi accerchiarla e colpirla con calci e pugni fino a farla cadere a terra. Durante l'aggressione il gruppo si sarebbe impossessato del portafoglio e del telefono cellulare, utilizzando successivamente le carte bancomat per effettuare acquisti in esercizi commerciali della zona. Per l'episodio due minorenni erano stati denunciati per rapina aggravata in concorso, mentre un terzo complice non era stato ancora identificato. Nei confronti di uno dei due è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Al giovane sono contestati anche i reati di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.