Comunali, Valenza al voto a maggio

È Valenza, che conta oltre 16.200 abitanti, l'unico centro zona dell'Alessandrino ad andare al voto il 24 e 25 maggio per il sindaco e il consiglio comunale. Si contendono la poltrona - lasciata libera dal leghista uscente Maurizio Oddone - l'attuale assessora Alessia Renza Zaio (Fi) per il centrodestra e Progetto Valenza; la dem Maria Maddalena Griva (attuale consigliere di minoranza) per Pd, Avs, Lista Germonio Orizzonte Valenza, Lista Ermes Gatti. Ci riprovano Luca Ballerini e Alessandro Emilio Deangelis, entrambi già candidati a sindaco nella precedente tornata. Il primo - attuale consigliere di minoranza e sconfitto al ballottaggio da Oddone - corre con Valenza Bene Comune, Centro Riformista Valenza, Valenza Futura. Deangelis, consigliere uscente di maggioranza, per La Città che Vogliamo e Lista Alessandro Deangelis. Democrazia Sovrana Popolare, il partito guidato da Marco Rizzo, non sarà presente con Pierluigi Giordano, coordinatore provinciale. Per motivi tecnico burocratici sulla modulistica delle accettazioni delle candidature la lista non ha potuto essere presentata. "Dsp sarà presente il prossimo anno ad Alessandria e Acqui Terme con la propria lista" comunica in una nota Giordano. A ottobre ad Alessandria si terrà il congresso provinciale. Chiamati al voto anche i residenti di altri tredici comuni. Quattro quelli con un unico candidato, peraltro l'uscente: Frassinello Monferrato, Gavi, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda. Sfida a due a Borgoratto Alessandrino; Carrega Ligure; Cassine, paese natale del cantautore Luigi Tenco; Castelletto d'Erro, poco più di 100 abitanti; Gamalero; Moncestino; Montacuto; Pietra Marazzi; Volpedo, dove è nato il pittore Giuseppe Pellizza. Al voto anticipato Ticineto, dopo la morte del sindaco Fiorenzo Scagliotti (31 dicembre 2025). Tre aspiranti, infine, a Castelletto d'Orba, commissariato a inizio dicembre dopo le dimissioni di diversi consiglieri, rendendo impossibile la surroga.