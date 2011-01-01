Vandali alla Pastorale Migranti a Torino

Nella notte del sabato 25 Aprile e nel giorno successivo, ennesimo atto di vandalismo alla Pastorale Migranti e questa volta colpita anche l'associazione Camminare Insieme. Vandalizzazione di arredi e porte, furto di computer, telefoni e altri materiali. È quanto si apprende da un comunicato congiunto del presidente della Camminare Insieme, Sergio Chiamparino, e del referente della Pastorale Migranti, Sergio Durando. Il referente Sergio Durando è rimasto lievemente contuso nel tentativo di arrestare uno dei possibili ladri, viene riferito. "Nonostante il dispiacere e la rabbia per questo atto di vandalismo, questo non fermerà il nostro impegno" conclude la nota.