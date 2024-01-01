Centrale del Latte d'Italia, dai soci via libera al bilancio 2025

12:58 Lunedì 27 Aprile 2026

Gli azionisti della Centrale del Latte di Torino, controllata da NewPrinces, hanno approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 con ricavi pari a 351,5 milioni, in crescita dello 0,5% rispetto all'esercizio 2024, grazie all'effetto combinato di crescita organica e di un prezzo di vendita più elevato per gli effetti inflazionistici che hanno caratterizzato il mercato del latte e dei suoi derivati soprattutto nella prima parte dell'anno. L'assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio - pari a 4,65 milioni in aumento del 5,2% rispetto al 2024 - nella misura del 5% a riserva legale e il restante 95% a riserva straordinaria. L'assemblea ha, inoltre, approvato la politica della società in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal consiglio di amministrazione il 30 marzo 2025 e, preso atto della buona situazione finanziaria della società, ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per future acquisizioni.

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