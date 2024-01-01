Centrale del Latte d'Italia, dai soci via libera al bilancio 2025

Gli azionisti della Centrale del Latte di Torino, controllata da NewPrinces, hanno approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 con ricavi pari a 351,5 milioni, in crescita dello 0,5% rispetto all'esercizio 2024, grazie all'effetto combinato di crescita organica e di un prezzo di vendita più elevato per gli effetti inflazionistici che hanno caratterizzato il mercato del latte e dei suoi derivati soprattutto nella prima parte dell'anno. L'assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio - pari a 4,65 milioni in aumento del 5,2% rispetto al 2024 - nella misura del 5% a riserva legale e il restante 95% a riserva straordinaria. L'assemblea ha, inoltre, approvato la politica della società in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal consiglio di amministrazione il 30 marzo 2025 e, preso atto della buona situazione finanziaria della società, ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per future acquisizioni.