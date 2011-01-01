Molinari, bene fine scavi Terzo valico a Novi Ligure

"Il completamento degli scavi per le gallerie di interconnessione del Terzo Valico a Novi Ligure rappresenta un passo in avanti decisivo verso il completamento dell'opera, che cambierà radicalmente i collegamenti tra i porti liguri e i diversi poli logistici del nord ovest". Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. "Sappiamo bene - spiega - quanto i lavori per la realizzazione del Terzo Valico si siano rivelati 'sfidanti', con la necessità di procedere in condizioni spesso di forte criticità, limitando sempre al massimo sia i rischi per i lavoratori che quelli per l'ambiente, dovendo al contempo fare i conti con le crisi internazionali, e il conseguente costante aumento dei costi delle materie prime". "Tutto ciò - conclude Molinari - rende ancora più rilevante il percorso sin qui svolto, grazie all'impulso costante dato dal Ministro Salvini, alla professionalità del Commissario straordinario di Governo Calogero Mauceri e all'impegno di tutti i soggetti coinvolti in un'opera così complessa, e così determinante per lo sviluppo di tutto il nord-ovest".