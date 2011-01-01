Consulta, illegittimo che le Regioni finanzino Arpal con fondi sanitari

È illegittimo disporre il trasferimento di risorse del Fondo sanitario regionale per sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate alla locale Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpal). Lo ha dichiarato la Corte costituzionale esprimendosi con una sentenza sull'applicazione di una legge della Regione Liguria del 2006 riguardo al suo esercizio finanziario nel 2023. La Corte ha ribadito che l'articolo 20 del decreto legislativo numero 118 del 2011 richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del loro servizio sanitario. La Consulta ha rilevato che la disposizione di legge della Regione Liguria oggetto di censura aveva consentito di assegnare risorse all'Arpal in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle sanitarie - e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) - e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.