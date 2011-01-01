Piemonte, dalla Regione 3 milioni per i nidi comunali

La Regione Piemonte stanzia tre milioni di euro per il prolungamento dell'orario nei servizi per l'infanzia comunali per le annualità 2026-2027 e 2027-2028. I Comuni che aderiranno potranno estendere l'orario dei nidi da settembre a luglio, senza alcun costo aggiuntivo per i nuclei familiari, prevedendo l'apertura il sabato mattina, durante le vacanze natalizie o nei periodi di sospensione scolastica. Obiettivo, rispondere in modo flessibile alle esigenze dei genitori che lavorano. "Con questo nuovo stanziamento - dichiara l'assessore all'Istruzione Daniela Cameroni - confermiamo la volontà della Regione di essere un punto di riferimento solido per le famiglie piemontesi. Sappiamo bene quanto sia complesso oggi conciliare i tempi della vita familiare con quelli professionali. Con il prolungamento dell'orario dei nidi vogliamo offrire servizi che si adattino realmente ai bisogni dei genitori, in particolare delle madri lavoratrici, garantendo al contempo ai più piccoli un ambiente stimolante e una continuità educativa fondamentale per la loro crescita". "Potenziando i nidi - aggiunge - creiamo anche nuove opportunità professionali per le educatrici, un settore cruciale per il nostro sistema educativo. Inoltre, garantendo servizi capillari anche nelle zone montane e periferiche, diamo un contributo concreto contro il rischio di spopolamento". Dal 2021 la Regione ha investito nei nidi circa 8 milioni di euro, e grazie a questo impegno più di 3.000 bambini ne hanno potuto beneficiare. I Comuni piemontesi che hanno aderito sono stati 350.