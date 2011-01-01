Cirio, autonomia per allettare medici a lavorare in montagna

"Se abbiamo una vallata intera senza medici è perché io non riesco a pagare di più un professionista che decide di andare in Valsesia a lavorare: lo Stato me lo impedisce. Risultato? Abbiamo tutti i medici a Vercelli. Un giovane che vuol fare carriera dove va, in un piccolo ospedale di montagna o alle Molinette?". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine della presentazione del nuovo ospedale di Vercelli. "Io quel giovane devo allettarlo in qualche modo - ha proseguito -. Quella autonomia che a qualcuno non piace va in quella direzione. Perché non posso premiare l'insegnante che vuole lavorare nel più piccolo comune della Valsesia per tenere aperta una scuola, anziché andare a lavorare in centro a Vercelli?".