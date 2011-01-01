Presentato il masterplan del nuovo ospedale di Vercelli

"E' stato presentato stamane il masterplan del nuovo ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Mentre procede l'iter per la realizzazione del blocco di emergenza-urgenza, noto anche come 'Cubolotto', per cui è fissata a maggio l'avvio della Conferenza dei servizi, è stato illustrato il programma funzionale del nuovo Sant'Andrea, esito del lavoro svolto dall'Asl Vercelli "per tradurre in soluzioni architettoniche e organizzative i bisogni clinici e assistenziali", fa sapere la giunta regionale in una nota. Il futuro ospedale sarà un Dea di primo livello, con 245 posti letto ordinari e 35 posti in day hospital, "concepito per rispondere alle esigenze di una sanità moderna ed efficace". Il 'Cubolotto' sarà destinato a ospitare pronto soccorso, terapia intensiva, sale operatorie, centrale di sterilizzazione e strutture tecniche su cinque livelli, integrandosi con il nuovo ospedale. Il principio guida del progetto del nuovo Sant'Andrea è l'approccio 'patient centric': un ospedale progettato partendo dalle persone, dai pazienti ai loro familiari, fino agli operatori sanitari. "Il Cubolotto, per cui si sta completando la progettazione rappresenta l'avanguardia di questa operazione con l'obiettivo di far partire i lavori nell'estate del 2027 e completare l'opera per fine 2029", dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi. Al centro dell'edificio trovano posto le aree di degenza e il materno-infantile. Attorno a questo nucleo si sviluppano le aree ad alta intensità: emergenza-urgenza, diagnostica e attività interventistiche. La riduzione delle superfici complessive - da circa 60.000 a 45.000 metri quadrati - riguarda soprattutto collegamenti e corridoi "a vantaggio delle superfici sanitarie e dell'efficienza dei percorsi".