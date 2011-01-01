Maratona in consiglio comunale a Torino, bilancio consuntivo approvato alle 5

Maratona notturna al Consiglio comunale di Torino, chiamato a votare il rendiconto del Comune. La sessione è terminata all'alba di stamani. Un ostruzionismo del centrodestra iniziato nel pomeriggio di ieri con i primi emendamenti, non di merito, del vice capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, al rendiconto di Iter (Istituzione torinese per una educazione responsabile). Discussioni andate avanti ore, con emendamenti principalmente non su questioni sostanziali ma lessicali, per una prova di forza della minoranza, alla quale non ha partecipato il M5s pur rimanendo in aula. Il consuntivo 2025 è stato poi approvato con 23 voti a favore. I punti principali del rendiconto vedono un risultato di amministrazione pari a 1.019.807.000 euro e un fondo di cassa al 31 dicembre pari a 438.844.000 euro circa. Il piano di rientro del disavanzo ha visto ripianata la quota prevista per il 2025, pari a circa 55.620.000 euro. Lo stato patrimoniale relativo al 2025 pareggia su circa 12.007.216.000 euro.