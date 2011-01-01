A Torino consigliera di circoscrizione aderisce a Futuro Nazionale

La consigliera Caterina Mastroeni, eletta nel Gruppo Misto di maggioranza in Circoscrizione 5 a Torino, ha aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. Con il suo ingresso salgono a tre i consiglieri circoscrizionali torinesi confluiti nella formazione, dopo due adesioni registrate in Circoscrizione 6. "Futuro Nazionale continua il suo radicamento territoriale, intercettando le periferie torinesi abbandonate dalla mala politica. L'ingresso del consigliere Mastroeni è l'ennesimo segnale di insofferenza verso una destra omeopatica e sbiadita, che poco ha fatto per il riscatto delle nostre periferie", dichiara il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo, referente in Piemonte del partito. "Ringrazio Emanuele e tutta Futuro Nazionale per il caldo benvenuto, che per me è come un ritorno a casa: scelgo una destra chiara, senza ambiguità, che difenda i cittadini e i territori senza compromessi", afferma Caterina Mastroeni.